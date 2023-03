CEO da Aston Martin revela bastidores da contratação de Alonso: «Estes são os meus planos para o futuro...»

A saída de Fernando Alonso da Alpine para a Aston Martin foi uma das principais surpresas para a nova temporada, apesar de a transferência ter sido confirmada ainda no decorrer do último ano. E pode dizer-se que a chegada do bicampeão mundial de Fórmula 1 à formação britânica teve impacto imediato, com um terceiro lugar no Grande Prémio do Bahrain, a primeira prova do calendário para 2023.





Ainda em Sakhir, Lawrence Stroll, pai do piloto Lance Stroll (também da Aston Martin) e CEO da escuderia britânica, revelou alguns detalhes dos bastidores da mudança de Fernando Alonso para a equipa. "Conheço o Fernando [Alonso] há já algum tempo, ao mesmo que também conhece o Lance. Quando o Fernando corria na Ferrari, o Lance estava na Ferrari Driver Academy. Tinha 12 anos nessa altura, por isso já se conhecem há muito tempo. O Fernando é um dos melhores pilotos de todos os tempos. Já nos conhecemos há muito e ambos partilhamos as mesmas ideias. Cheguei perto dele e disse-lhe: 'Estes são os meus planos para o futuro'. Por já me conhecer há muito tempo, respondeu-me: 'Tu serás o próximo. Quero fazer parte disso'. E escolheu juntar-se a nós", começou por revelar o CEO da Aston Martin, em declarações à 'Sky Sports F1'."Há uns anos disse que esta seria uma viagem de cinco temporadas para lutarmos pelo Mundial. Houve pessoas que não acreditaram em mim quando o disse. E consigo compreender, porque estávamos a tomar conta da equipa Force India, que depois se converteu em Racing Point e, posteriormente, na Aston Martin.""Fizemos mudanças significativas. O nosso staff aumentou de 400 para 740 empregados, estamos a construir novas instalações de Fórmula 1 de última geração. E não vamos mudar-nos até dia 1 de maio, pelo que o sucesso deste ano não poderá ser atribuído ao novo edifício.""Creio que estamos a demonstrar o que podemos fazer este ano. Tal como todos os outros, ainda vamos melhorar com o desenrolar da temporada. Estes são apenas os primeiros dias deste carro. Os nossos testes de túnel de vento e CFD melhorarão à medida em que formos avançando na temporada. Não quero fixar um objetivo enquanto não tivermos um bom ano, mas foi um bom começo", terminou.