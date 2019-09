Charles Leclerc consegue pole position em Monza após qualificação bizarra

Charles Leclerc alcançou este sábado a pole position para o Grande Prémio de Itália. O piloto da Ferrari acabou por beneficiar das circunstâncias bizarras da terceira sessão de qualificação para conseguir a segunda pole consecutiva.





Após as primeiras voltas da Q3, o monegasco da Ferrari conseguiu a pole provisória com o tempo de 1:19.307, à frente dos dois pilotos da Mercedes, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Até que Kimi Raikkönen (Alfa Romeo) se despistou e colidiu com as barreiras, provocando a interrupção da sessão. No recomeço, todos os pilotos calcularam mal o tempo que tinham (apenas Carlos Sainz, da McLaren, e o próprio Leclerc passaram a linha da meta a tempo de fazer mais uma volta, não melhorando o tempo inicial) e Leclerc manteve a pole.Hamilton vai juntar-se ao monegasco na fila da frente, com Bottas e Vettel (terceiro e quarto, respetivamente) na segunda fila da grelha. Qualificação desastrosa para a Red Bull, contudo. Alexander Albon foi vítima das circunstâncias da Q3 e parte do oitavo lugar; já Max Verstappen vai sair do último lugar. O holandês já estava condenado aos últimos postos devido a uma penalização mas, quando saiu para a sua volta na Q1, perdeu potência no carro e não conseguiu efetuar um tempo.