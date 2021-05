Charles Leclerc desiste a poucos minutos da partida para o GP do Mónaco

Charles Leclerc não alinhou à partida do Grande Prémio do Mónaco e a desistência foi confirmada a poucos minutos do início da corrida deste domingo.





O piloto da Ferrari, que ontem havia conquistado a pole position, não conseguiu que a equipa resolvesse os problemas no SF21 causados pelo acidente ocorrido na parte final da qualificação. Inicialmente pensava-se que os problemas eram apenas caixa de velocidades, mas o acidente de ontem terá afetado o semi-eixo de transmissão dianteiro do lado direito e impediu que Leclerc pudesse alinhar na quinta prova do Mundial de Fórmula 1.Esta manhã, a Ferrari indicou que havia resolvido os problemas e que o piloto iria alinhar na corrida. Depois, a equipa indicou que o monegasco iria arrancar do pit lane e não da 'pole', mas nenhuma das situações veio a verificar-se e confirmou-se a desistência de Leclerc.Assim, o primeiro lugar da grelha de partida ficou... vazio. Max Verstappen (Red Bull) arrancou do segundo posto e Valtteri Bottas (Mercedes) em terceiro.