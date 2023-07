Charles Leclerc fecha 1.º dia na Hungria na frente em jornada discreta para Verstappen

FP2 CLASSIFICATION



Charles Leclerc takes the top spot to cap off our Friday running #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/45VkS6TGTA — Formula 1 (@F1) July 21, 2023

Charles Leclerc fechou o primeiro dia do Grande Prémio da Hungria como o piloto mais rápido, ao fixar 1.17.686 minutos como melhor volta ao traçado de Hungaroring. Um registo alcançado na segunda sessão do dia, depois de uma primeira marcada por duas bandeiras vermelhas e ainda uma intensa chuva que trocou as voltas a todos os pilotos e equipas.Com a pista mais seca, a segunda sessão foi bem movimentada, com o monegasco da Ferrari a conseguir a sua melhor marca com uma curtíssima margem de 15 milésimos para Lando Norris, que voltou a colocar a McLaren em posicionada na tabela de tempos. Seguiu-se o Alpine de Pierre Gasly (1.17.918) e o AlphaTauri de Yuki Tsunoda (1.17.934), que na primeira 'batalha' com Daniel Ricciardo levou amplamente a melhor - o australiano foi somente 14.º, com 1.18.383.Ainda assim, a verdade é que, excetuando os dois mais rápidos, a folha de tempos apresenta os principais pilotos bem longe da frente, já que Fernando Alonso foi apenas 8.º (1.18.105), Carlos Sainz 10.º (1.18.182), Max Verstappen apenas 11.º (1.18.279) e Checo Pérez não foi além da 18.ª posição (1.18.978). Registos que se explicam em parte pela escassez de voltas rápidas feitas por vários dos pilotos, que apostaram ao invés em fazer sequências longas de voltas.Sábado volta a ação ao traçado húngaro, com a terceira sessão de treinos livres marcada para as 11h30, antes da qualificação, agendada para as 15.