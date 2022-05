Charles Leclerc garante a pole position para o GP do Monaco

Charles Leclerc foi o mais rápido na qualificação para o Grande Prémio do Monaco e partirá da pole position na corrida deste domingo, que arranca às 14 horas.O piloto francês colocou o seu Ferrari no topo da tabela de tempos ao rodar em 1.11.376 minutos, com Carlos Sainz a ser segundo e a garantir uma vaga na primeira linha da grelha.A sessão terminou com bandeira vermelha, 30 segundos antes do previsto, devido a um acidente a envolver Sergio Pérez e Carlos Sainz na curva antes da entrada para o túnel.Os Red Bull vão sair da segunda linha, com Sergio Pérez em terceiro e Max Verstappen em quarto.