Charles Leclerc garante 'pole' no Bahrain em qualificação com muitas surpresas

O monegasco Charles Leclerc garantiu este sábado a pole position para o Grande Prémio do Bahrain, a primeira prova do Mundial de Fórmula 1 deste ano, numa qualificação em que a Ferrari voltou a mostrar argumentos para se intrometer na luta pelo título.O piloto da escuderia italiana, que fez a sua melhor volta em 1:30.558 minutos, vai ter amanhã ao seu lado na grelha de partida o Red Bull de Max Verstappen (1:30.681), que hoje viu a FIA ratificar o título conquistado na época passada. Da segunda linha da grelha vão sair o Ferrari de Carlos Sainz (com 1:30.687) e o Red Bull de Sergio Pérez (1:30.921). Já Lewis Hamilton não foi além do 5.º lugar, com 1:31.238 como melhor volta, enquanto que o seu companheiro de equipa na Mercedes, George Russell, foi 9.º (1:32.216).Mas a grande surpresa do dia foi mesmo Kevin Magnussen, que no regresso à F1, para ocupar a vaga deixada em aberto por Nikita Mazepin na Haas, conseguiu acabar em sétimo a sua primeira qualificação, à frente de Fernando Alonso (Alpine) e do já referido George Russell, que na sua primeira amostra na Mercedes acabou até por ficar atrás de Valtteri Bottas.Lá para trás nota ainda para uma boa qualificação de Mick Schumacher, a confirmar uma Haas de cara lavada apesar de todos os problemas da pré-temporada. O alemão vai sair de 12.º, à frente de pilotos como Lando Norris (13.º), Yuki Tsunoda (16.º) ou Daniel Ricciardo (18.º).O Grande Prémio do Bahrein, refira-se, disputa-se no domingo a partir das 15 horas.