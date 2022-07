Charles Leclerc garante pole position no GP de França

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Charles Leclerc, da Ferrari, garantiu este sábado a 16.ª pole position da carreira no GP de França, que se realiza amanhã pelas 14h.O monegasco foi o piloto mais rápido em pista com o tempo de 1:30.872. O Red Bull de Max Verstappen, vai largar da 2.ª posição (1:31.176), seguido do companheiro de equipa Sergio Pérez (1:31.335).Lewis Hamilton (Mercedes) e Lando Norris (McLaren) fecham o 'top-5'.Recorde-se que Carlos Sainz (Ferrari) e Kevin Magnussen (Haas) receberam uma 'grid penalty' e saem da última linha, após terem sido feitas modificações nos respetivos carros.