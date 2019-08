Charles Leclerc garante pole position para o GP Bélgica

Charles Leclerc conquistou este sábado a pole-position para o Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1. O piloto da Ferrari cumpriu a terceira sessão de qualificação com o tempo de 1:42.519.





O monegasco vai ter a companhia do seu colega de equipa Sebastian Vettel (que acabou em segundo, a sete décimas de Leclerc) na fila da frente, com os Mercedes de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas a acabarem no terceiro e quarto lugar, respetivamente. Max Verstappen foi quinto classificado pela Red Bull.A corrida tem início no domingo às 14h10.