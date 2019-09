Charles Leclerc garante pole postion para o GP Singapura

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) conquistou este sábado a sua terceira pole position consecutiva, e quinta da carreira no Mundial de Fórmula 1, ao ser o mais rápido na qualificação para Grande Prémio de Singapura.O piloto da Ferrari realizou o melhor tempo na derradeira tentativa, em 1.36,217 minutos, destronando o seu companheiro de equipa, o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), ainda relegado para o terceiro lugar pelo britânico Lewis Hamilton (Mercedes).O campeão mundial ficou a 191 milésimos de segundo do tempo de Leclerc, enquanto Vettel gastou mais 29 milésimos do que o britânico, abortando a última tentativa depois de cometer um pequeno erro.O holandês Max Verstappen (Red Bull) sairá ao lado de Vettel, mas ficou já a mais de meio segundo de Leclerc."Foi uma boa volta, mas houve alguns momentos em que pensei que ia perder o carro. Ainda assim, estou extremamente feliz por sair da 'pole'", disse o monegasco, que estreou uma nova especificação de motor, a terceira da temporada, que se mostrou mais competitiva do que a anterior, com que rodou na sexta-feira.O desempenho dos carros italianos surpreendeu o campeão. "Não sei onde a Ferrari foi buscar este ritmo. Dei tudo por tudo, ainda toquei no muro algumas vezes", explicou.O GP de Singapura é a 15.ª prova da temporada. Lewis Hamilton é o líder, com 284 pontos.