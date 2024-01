Charles Leclerc renova contrato com a Ferrari

View this post on Instagram A post shared by Scuderia Ferrari (@scuderiaferrari)

A Ferrari oficializou esta quinta-feira a renovação com Charles Leclerc para lá de 2024, sem revelar, no entanto, detalhes sobre a duração do novo vínculo.O piloto monegasco mostrou-se feliz com a assinatura do contrato. "Estou muito satisfeito em saber que continuarei a usar o fato de corrida da Ferrari por mais algumas temporadas. A Ferrari significa tudo para mim, correr por esta equipa é o meu sonho desde os três anos, costumava assistir ao Grande Prémio do Mónaco na janela do apartamento de um amigo na curva Sainte Devote e ficava sempre atento aos carros vermelhos, com o sonho de um dia correr pela Ferrari", reconheceu monegasco.Leclerc entrou para a academia de pilotos da Ferrari em 2016, após o título da GP3. Em 2018 estreou-se na Fórmula 1 pela Sauber, e foi promovido para a 'scuderia' italiana, com vista a substituir o campeão mundial Kimi Räikkönen, em 2019. "A Ferrari acreditou em mim e ajudou-me a garantir um monolugar na Fórmula 1, e é simplesmente incrível representar estas cores ao redor do mundo. Esta equipa é a minha segunda família desde que entrei na Ferrari Driver Academy em 2016 e conquistamos muita coisa juntos, nos bons e nos maus momentos nos últimos cinco anos."O vice-campeão do Mundo em 2022 afirma que o objetivo é ser campeão mundial com a equipa de Maranello a curto prazo. "No entanto, acredito que o melhor ainda está por vir e mal posso esperar pelo início desta temporada, para progredir ainda mais e ser competitivo em todas as corridas. O meu sonho continua a ser vencer o Campeonato Mundial com a Ferrari e tenho certeza que nos próximos anos iremos desfrutar de ótimos momentos juntos, deixando os nossos fãs felizes."Na sua passagem pela Fórmula 1 o piloto, que ficou em quinto lugar na última temporada, soma 5 vitórias, 23 pole positions e 30 pódios.