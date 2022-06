Charles Leclerc termina primeiro dia em Baku na frente

Depois do 'fracasso' em casa, com a quarta posição no Grande Prémio do Mónaco, Charles Leclerc foi esta sexta-feira o mais rápido nas duas sessões de treinos livres para o GP do Azerbaijão, deixando a concorrência bem longe. Aliás, os únicos que se aproximaram do monegasco foram os dois Red Bull e Fernando Alonso, já que o restante pelotão acabou a mais de um segundo a marca registada no traçado de Baku.O piloto da Ferrari fez a sua melhor volta em 1:43.224 minutos, deixando Sergio Perez a 0.248 segundos (1:43.472) e Max Verstappen a 0.356 (1:43.580). Ainda a menos de um segundo ficou o espanhol Fernando Alonso, que num Alpine acabou por ser o 'melhor dos outros', com a sua volta em 1:44.142 (a 0.918 segundos de Leclerc). Já o outro espanhol do pelotão, Carlos Sainz Jr., acabou com a quinta melhor marca (1:44.274), à frente de Pierre Gasly (1:44.315), George Russell (1:44.548) e Yuki Tsunoda (1:44.567). Já Lewis Hamilton foi apenas 12.º, com uma melhor volta em 1:44.874, a 1.650 segundos de Leclerc.Sábado pelo meio dia (hora de Lisboa) realiza-se a 3.ª sessão de treinos livres, antes da qualificação, marcada para as 15.