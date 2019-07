Chefe da Red Bull fecha a porta a Sebastian Vettel para 2020

Sebastian Vettel não tem tido uma temporada fácil ao serviço da Ferrari. O alemão, que não ganhou nenhuma das dez corridas efetuadas até ao momento, tem sido associado a uma mudança de equipa para 2020, sendo a Red Bull apontada como uma das possibilidades. Em entrevista à BBC, contudo, Christian Horner desmente o regresso do piloto que conquistou os seus quatro títulos mundiais ao serviço da escuderia austríaca."O Sebastian tem contrato com a Ferrari, creio que pelo menos até ao fim do próximo ano. Não houve nenhuma discussão acerca do seu regresso. Estamos muito contentes com o trabalho que o Max Verstappen está a fazer. Creio que as três principais equipas vão manter o 'status quo' pelo menos até ao final de 2020", começou por dizer o chefe da Red Bull.O inglês analisou ainda a temporada que a sua equipa está a fazer."Tivemos dois terceiros lugares e uma vitória nas primeiras nove corridas. Devíamos ter terminado em segundo no Mónaco e lutado com o Lewis Hamilton até ao final da corrida. Foi uma primeira metade do ano razoável e, com o impulso que estamos a construir, espero que tenhamos uma segunda metade mais competitiva", disse.