Chefe da Red Bull: «Vettel? Estou muito contente com os meus pilotos»

Neste momento todos querem saber qual o futuro de Sebastian Vettel, piloto quatro vezes campeão mundial que vai abandonar a Ferrari na próxima temporada. O alemão tem mantido tabu sobre o que irá fazer a partir de 2021 e tem alimentado os mais diversos rumores. Um deles é um possível regresso à Red Bull, mas o chefe da equipa austríaca descartou essa possibilidade, destacando que está satisfeito com Verstappen e Albon.





"Se ele quiser continuar na Fórmula 1, tenho certeza de que não faltarão oportunidades. Tudo o que podemos fazer é desejar-lhe o melhor para o futuro. Red Bull? Estou muito contente com a dupla de pilotos que tenho", informou Christian Horner, em entrevista ao 'The Race', sugerindo a Vettel a rival... Mercedes."Não vamos esquecer que há um lugar disponível na Mercedes no próximo ano. Se isso seria bom para as duas partes já não sei... Mas seria uma pena se Vettel acabasse por deixar a Fórmula 1. Ele teve uma carreira incrível, alcançou um enorme sucesso e tenho certeza de que ele considerou essa decisão bastante. Ele tem uma grande integridade e uma ótima moral. Só ele saberá o que quer fazer no futuro", destacou Horner.Recorde-se que o anúncio da saída de Vettel da Ferrari na próxima temporada deu origem a uma troca de cadeiras: Carlos Sainz vai deixar a McLaren para ocupar o lugar do alemão na escuderia italiana, enquanto Daniel Ricciardo sairá da Renault para render o espanhol na McLaren.