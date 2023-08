«Chegou um jovem estafeta...»: diretor da Aston Martin e o dia em que conheceu Schumacher

Andy Stevenson, atual diretor da Aston Martin, contou, em entrevista ao 'Bild', o que pensou de Michael Schumacher quando o antigo heptacampeão do mundo de Fórmula 1 entrou na garagem da Jordan, a sua primeira equipa, pela primeira vez."Achámos que íamos ter mais tempo durante a noite para fazer ajustes no assento [do carro]. Chegámos todos tarde à fábrica e de chegou um jovem estafeta... E foi aí que nos apercebemos que não era um estafeta, era o nosso novo piloto de Fórmula 1!", revelou o britânico ao 'Bild'.A habilidade de Schumacher ao volante rapidamente impressionou Stevenson, então mecânico da Jordan. "O seu nível de profissionalismo superava tudo aquilo que já tínhamos visto noutros pilotos. A partir do momento em que se sentou dentro do carro, soube de imediato aquilo que queria. Era muito prático, queria envolver-se e ajudar em tudo. Ao fim de duas ou três voltas já era mais rápido do que qualquer um que tínhamos visto anteriormente. Superava tempos de volta sobre tempos de volta. Lembro-me claramente de dizer a um amigo depois dos testes: 'Acabámos de ver um futuro campeão do mundo'. Era mais do que óbvio", concluiu.Michael Schumacher, recorde-se, foi sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004). Em dezembro de 2013 envolveu-se num grave acidente enquanto esquiava, uma pancada forte com a cabeça numa rocha que o deixou em coma. O ex-piloto não é visto em público desde então e a sua família continua a manter o seu estado de saúde em privado.