Chris Horner e a estratégia da Red Bull: «Max e Checo combinaram tudo esta manhã»

Quando tudo parecia indicar que seria Lewis Hamilton e a Mercedes a sair da 'pole' em Abu Dhabi, uma super qualificação de Max Verstappen (com a ajuda preciosa de Sergio Pérez) trocou as voltas a tudo e todos, até mesmo à própria marca alemã, que assume ter ficado surpreendida com a opção dos rivais. Ora, segundo Chris Horner, o homem forte da Red Bull, toda a estratégia foi falada na véspera, mas a decisão apenas foi tomada esta manhã, depois de uma conversa entre Max e Checo."Foi um grande trabalho de equipa, a melhor volta do Max de toda a temporada e sob muita pressão... Ontem falámos e ficou como uma opção, mas foram os pilotos que trataram de definir os detalhes esta manhã. Começar com os macios não era o plano inicial, estávamos 50-50, mas não ficamos desapontados com este cenário. É importante ter o Checo à frente do Valtteri, de forma a poder pressionar o Lewis na saída e nas primeiras voltas com o pneu macio", explicou Chris Horner.Já na box rival, Toto Wolff assume a surpresa e admite que a Mercedes partirá em desvantagem. "A volta surpreendeu-me, porque parecíamos ter o controlo tanto no Q1 como no Q1, mas há que aceitar o golpe. Não foi totalmente pelo cone de ar, creio que com outra volta também o teria conseguido, mas claro que conseguiram fazer as coisas perfeitamente e isso deu-lhes três décimas de avanço. Estaremos rodeados de pneus macios, pelo que na saída vamos ter desvantagem, mas temos de ser pacientes e tudo se decidirá se tivermos ritmo".