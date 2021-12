Chris Horner faz promessa a Latifi: «Vai ter direito a stock vitalício de Red Bull»

Sem querer, o canadiano Nicholas Latifi acabou por ser decisivo na definição do título de campeão mundial de Fórmula 1, já que por conta do seu acidente entrou em ação um Safety Car que virou a corrida do avesso e deu a Max Verstappen uma chance extra, um verdadeiro milagre, para tentar superar Lewis Hamilton.Ora, após a conquista, já com muita celebração pelo meio, Chris Horner fez uma inusitada promessa ao canadiano da Williams. "Vai ter direito a stock vitalício de Red Bull, de certeza", atirou o patrão da Red Bull, ao Channel 4.