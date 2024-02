Chris Horner terá enviado mensagens de cariz sexual a funcionária da Red Bull

Christian Horner terá enviado mensagens de cariz sexual a uma funcionária da Red Bull, segundo revela o jornal holandês 'De Telegraaf'. O diretor da escuderia campeã mundial de Fórmula 1 está a ser investigado pela equipa, na sequência de uma denúncia de comportamento inapropriado que, segundo aquela publicação, terá sido feita por uma mulher.Horner, que é casado com a ex-Spice Girl Geri ­Halliwell, terá enviado mensagens "sexualmente orientadas". O jornal, que alega ter tido acesso aos textos, explica ainda que a situação se prolongou "durante um longo período de tempo".As mensagens terão sido apresentadas como provas no inquérito que a equipa está a levar a cabo, depois de a mulher ter apresentado queixa em dezembro.O 'De Telegraaf' escreve ainda que os advogados de Horner, que é um dos principais rostos da equipa austríaca, tentaram chegar a acordo com o pagamento de uma indemnização.O chefe da Red Bull foi contactado pelo jornal, mas negou todas as informações, ameaçando avançar com um processo legal.A imprensa inglesa garante que a mulher de Horner, de 51 anos, ficou em lágrimas quando o escândalo rebentou.