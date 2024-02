Christopher Horner tem futuro na Red Bull em risco

Alvo de suspeitas por comportamento inapropriado, Christian Horner foi convocado esta sexta feira para testemunhar na investigação aberta pela RedBull.O britânico, de 50 anos, está a ser acusado de comportamento abusivo e controlador por um funcionário da equipa. A formação austríaca não recebeu as acusações de ânimo leve e abriu uma investigação interna, como revelou em comunicado.Após declarações de Horner, a decisão poderá demorar ainda alguns dias, como relatam alguns meios de comunicação, como a 'ESPN', que diz que a resolução do caso só será conhecida na próxima semana. Recorde-se que, dia 15 de fevereiro, o novo monolugar da RedBull será apresentado e de momento ninguém pode garantir quem estará presente como diretor da equipa.Já o 'The Times' afirma que tal informação só será conhecida mesmo antes do início da temporada, no Grande Prémio de Bahrain, marcado para 2 de março.