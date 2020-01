Cirurgião assume: «Schumacher está muito alterado e deteriorado»

Seis anos depois do acidente enquanto esquiava, continuam as dúvidas quanto ao real estado de Michael Schumacher, mas de vez em vez alguém vai dando notícias e as que agora surgem não são favoráveis.

Agora é o próprio médico do alemão, o neurocirurgião Nicola Acciari, a dizer que o estado de Michael Schumacher é "muito alterado e deteriorado". Estas revelações foram dadas a conhecer pelo jornal britânico ‘Daily Mail’.

Desde o acidente, em dezembro de 2013, nos Alpes franceses, que pouco se vai sabendo. No ano passado, Michael Schumacher foi visitado na sua residência, que virou uma autêntica fortaleza, na Suíça, por Jean Todt, um amigo de longa data. O antigo diretor da Ferrari e atual presidente da FIA revelou na altura que o alemão "vai lutando".

Mas para Nicola Acciari, o antigo campeão mundial de Fórmula 1 é, agora, "uma pessoa muito diferente daquela que lembramos na pista" e que dominou entre 1994 e 2004.