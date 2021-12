Coletor de lixo, hotel para abelhas, gin e tequilha: pilotos da Fórmula 1 trocaram prendas

A época da Fórmula 1 terminou com Max Verstappen a garantir o título, depois de uma intensa luta com Lewis Hamilton, e no GP Abu Dhabi, a última corrida da época, alguns os pilotos trocaram prendas de Natal, ao estilo amigo secreto. Veja o que cada um recebeu:- Pierre Gasly recebeu de Lance Stroll uma raqueta de padel e um livro.- Lance Stroll foi presenteado por Sergio Pérez com um conjunto de espionagem, uma garrafa de tequilha e um mini 'sobrero' mexicano.- Sergio Pérez, por sua vez, foi para casa com um boião de Nutella, cortesia de Nicholas Latifi.- Nicholas Latifi recebeu uma camisola natalícia onde se pode ler 'Santa do you love me', uma prenda de Yuki Tsunoda.- Yuki Tsunoda foi presenteado por parte de Charles Leclerc com uma mini consola.- Já Charles Leclerc deixou Abu Dhabi um um lenço, oferta de Mick Schumacher.- Mick Schumacher, por sua vez, recebeu umas botas russas do companheiro de equipa, Nikita Mazepin.- Mazepin pôde adoçar a boca com uma caixa de biscoitos, oferta deEsteban Ocon.- Esteban Ocon foi presenteado com uma raqueta de padel por parte de Sebastian Vettel.- Vettel recebeu recebeu um coletor de lixo e um pequeno hotel para abelhas por parte de Max Verstappen.- Vertsappen foi para casa com um enorme cheesecake, cortesia de Daniel Ricciardo.- Já Ricciardo foi agraciado com uma garrafa de vinho e tatuagens com a cara de Fernando Alonso. Quem ofereceu? Fernando Alonso, claro está...- Alonso recebeu um capacete de ciclismo por parte de Valtteri Bottas.- Bottas foi presenteado com um dispositivo para aquecer o café. Foi oferecido por George Russell.- Russell deixou Abu Dhabi com uma t-shirt com um desenho de um tronco despido, com abdominais bem definidos, oferta de Lando Norris.-Norris recebeu de Kimi Raikkonen uma garrafa de gin e um shaker.- Raikkonen deu e recebeu gin, que lhe foi oferecido por Pierre Gasly.- Gasly foi presenteado com uma decoração natalícia para a cabeça, uma gentileza de Carlos Sainz.- O espanhol da Ferrari recebeu um canivete suíço, garrafas de vinho e doces, da parte de Antonio Giovinacci.