Com “melhor temporada da carreira”, 2019 ainda não é ideal para Bottas

Valtteri Bottas foi parte importante do sexto título consecutivo alcançado pela Mercedes no Mundial de Construtores de Fórmula 1. O finlandês acumula cinco pole positions e quatro vitórias na temporada e subiu ao pódio 15 vezes em 2019 além de ter assegurado o segundo lugar no Mundial de Pilotos. Mesmo assim, os números não representam o que Bottas estava à espera no início do ano.O piloto da Mercedes julga que ainda falta consistência da sua parte no carro, além de existirem pequenos erros que ainda são cometidos em pista. Para buscar a excelência, Bottas trabalha com os engenheiros e sozinho no que pode para fazer a diferença."Eu tenho sido capaz de mirar em todas as minhas fraquezas e melhorar muito em diferentes circunstâncias. É satisfatório ver e querer fazer mais", afirmou.A temporada atual demonstra ainda mais sobre o potencial de Bottas quando comparada com 2018, onde terminou em 5º lugar no Mundial de Pilotos sem nenhuma vitória. O finlandês ainda teve que ver de perto o companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton, alcançar o quinto título na carreira.Sobre o próximo fim-de-semana, o piloto finlandês afirma que ter garantido o vice-campeonato não reduz a sua dedicação à brasileira. Para ele, cada corrida é importante e a disputa estende-se até a última prova do calendário."É a mesma abordagem. São duas oportunidades para vencer uma corrida e esse é o objetivo para mim. É um momento muito positivo e eu quero continuar a ir em frente e continuar no próximo ano. Então estou ansioso para as duas últimas corridas".AUTORA: Bruna Arimathea. São Paulo. Brasil.