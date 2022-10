Confirmado: Pierre Gasly deixa Alpha Tauri e assina pela Alpine

? "I'm extremely excited about this new chapter in my life". Welcome to the team, @PierreGasly.#Alpine #GAS10 pic.twitter.com/uPgjzofrYg — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) October 8, 2022

Era uma espécie de segredo (muito) mal guardado no paddock da Fórmula 1 e esta madrugada tudo ficou confirmado. Pierre Gasly vai deixar no final da presente temporada de ser piloto da Alpha Tauri, para se mudar para a Alpine, onde ocupará a vaga deixada em aberto pela saída de Fernando Alonso para a Aston Martin. Com esta mudança, a francesa Alpine terá um elenco totalmente gaulês, com Gasly a fazer parelha com Esteban Ocon.Aos 26 anos, Gasly vai deixar a estrutura da Red Bull ao cabo de seis temporadas, primeiro na Toro Rosso, depois da equipa oficial (de 2018 a 2019) e, de 2020 até agora, na AlphaTauri. No total, o francês conseguiu uma vitória três pódios em 103 Grande Prémios disputados.Com a saída de Gasly, a Alpha Tauri fica agora com a vaga ao lado de Yuki Tsunoda para definir.