David Coulthard vai ser a estrela do Red Bull Showrun Lisboa

Já é conhecido o programa completo do Red Bull Showrun Lisboa e uma das grandes novidades é mesmo a identidade do piloto que acelerará com o Red Bull RB7 nas ruas da capital portuguesa a 25 de junho. Trata-se do britânico David Coulthard, um piloto com uma enorme experiência no principal campeonato de velocidade do Mundo, com 13 vitórias e 62 pódios em 247 Grande Prémios.Com entrada livre, o evento divide-se em duas zonas: um Paddock que será montado na Praça do Império e estará acessível ao público durante a manhã (9h - 13h) e uma pista com cerca de um quilómetro situada em plena Avenida da Índia (entre o Museu dos Coches e o Centro Cultural de Belém) onde toda a ação começa a partir das 15 horas. Será aí que Coulthard mostrará os seus dotes, ao volante de um potente monolugar que em 2011 levou Sebastian Vettel ao título mundial.Além da atuação de David Coulthard, que será naturalmente o grande momento da tarde junto da Praça do Império, o dia será marcado por um programa repleto de atividades, com demonstrações de drifting, motos, breaking, música e até um desfile da Marcha dos Mercados de Lisboa.Antes da ação nas ruas de Lisboa, todos os fãs da F1 vão poder divertir-se e ganhar prémios com o Red Bull Pit Stop Challenge:. O jogo online destina-se a maiores de 18 anos, residentes em Portugal, não existindo limite de participação - até ao dia 18 de junho, cada um pode jogar as vezes que quiser. Os três primeiros classificados na tabela do jogo recebem prémios e são anunciados no dia 20 de junho - uma experiência presencial e exclusiva no Red Bull Showrun Lisboa para o 1.º colocado e kits de merchandising Red Bull Racing para os 2.º e 3.º.9h-13h Paddock aberto ao público10:00h Abertura da Área de Bares e Lojas11:00h Corte de trânsito - Avenida da Índia15:00h Início do Red Bull Showrun Lisboa15:12h Marcha desfila com David Coulthard + Areas Gibieza + Red Bull Driftbrothers15:30h SIDE ACT#1 Areas Gibieza15:40h SIDE ACT#2 Red Bull Driftbrothers15:53h Red Bull Racing em ação16:05h SIDE ACT#3 Red Bull BC One demonstração de Breaking16:25h SIDE ACT#4 Areas Gibieza + Red Bull Driftbrothers17:00h Red Bull Racing em ação17:12h SIDE ACT#5 atuação Kappa Jotta17:25h SIDE ACT#6 Areas Gibieza + Red Bull Driftbrothers17:43h Red Bull Racing em ação18:15h Fim do Red Bull Showrun Lisboa