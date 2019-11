De olho no futuro, Hamilton fala sobre o movimento de pilotos em 2021

A temporada de 2019 nem terminou e o hexacampeão Lewis Hamilton já fala sobre o que pode acontecer no grid de 2021. O piloto afirmou existir várias conversas de bastidores sobre a troca de pilotos, na chamada silly season, para a primeira temporada com o novo regulamento na Fórmula 1.O que é dito, contudo, não foi revelado. Em 2020, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel, Max Verstappen e Alexander Albon terminam os seus contratos com as respectivas equipas e estão livres para negociar no mercado. Charles Leclerc tem acordo com a Ferrari até 2022.Na entrevista concedida num evento em São Paulo, nesta quarta-feira (13), Hamilton foi perguntado sobre dois dos talentos que despontam na temporada: Max Verstappen e Charles Leclerc. Sem demonstrar favoritismo, o inglês fez questão de ressaltar os dois jovens e apontar apenas diferenças técnicas entre eles."Em termos de quem vai ganhar o campeonato? Enquanto eu estiver aqui, vou pará-los, mas acho que os dois têm potencial para o futuro, são campeões do futuro. Podemos dizer que a Ferrari tem mais chance de dar um carro para brigar pelo título a curto prazo", afirmou.De qualquer forma, o que o piloto mais espera é um grid com competitividade e boas chances de disputa em pista também no ano que vem, colocando Ferrari e Red Bull como adversárias nas batalhas."Espero corridas mais apertadas no ano que vem, com Red Bull e Ferrari. Quero desafios cada vez mais duros e corridas cada vez mais equilibradas como em Monza e no México".