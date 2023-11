Dez fugitivos detidos pela polícia quando tentavam assistir ao Grande Prémio de São Paulo

A Polícia Civil brasileira anunciou esta segunda-feira ter detido um total de dez fugitivos da justiça durante o Grande Prémio de São Paulo de Fórmula 1, no âmbito de uma grande operação coordenada entre as autoridades e a organização evento.As detenções ocorreram logo nos dois primeiros dias do evento, na sexta-feira e sábado, graças ao trabalho do chamado do programa Muralha Paulista, que detetou a presença dos fugitivos nas bancadas graças à partida de dados entre a SSP (Secretaria da Segurança Pública) e a organização da corrida. Havia igualmente trabalho conjunto com a Interpol, para a deteção de cidadãos estrangeiros que estivessem procurados, mas as detenções ocorridas foram apenas de brasileiros.Entre as pessoas detidas estavam condenados ou cidadãos alvo de decisões cautelares por crimes de diferentes naturezas, entre eles roubo e pedofilia.