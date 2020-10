DGS reequaciona presença de público no GP de Fórmula 1 no Algarve

A Direção-Geral da Saúde (DGS) está a reequacionar a presença de público no Grande Prémio de Fórmula 1 que vai decorrer este mês em Portugal.





"Em relação ao público nos eventos está a ser equacionado, conforme a zona, se vai ou não haver e a redução que pode existir", afirmou esta sexta-feira Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, quando questionada sobre a presença de público no Autódromo Internacional do Algarve nos proximos dias 24 e 25.E sublinhou: "Sempre dissemos que todas as situações de público nos eventos tinham a ver com o tipo de evento. Neste momento ambas as questões estão a ser equacionadas conforme a região do país e incidência de casos. A DGS está a rever programação em termos de público nos eventos desportivos em função da situação em cada região do país".