Dilúvio atrasa Grande Prémio de Fórmula 1 da Bélgica

O grande prémio da Bélgica de Fórmula 1 foi interrompido. A 12.ª etapa do calendário tem sido marcada pela chuva torrencial durante todo o fim-de-semana e a corrida foi agora atrasada.





Os carros deviam sair da grelha de partida às 14 horas, contudo, e apesar de os pilotos já terem estado na pista numa volta de formação para testar as condições, regressaram às boxes pelas faltas de condições.Sergio Perez, corredor mexicano da Red Bull não deverá participar na corrida deste domingo, depois de ter batido na curva 6 do circuito durante esta manhã.Ainda não há horário para a prova começar. Max Verstappen arranca da pole position seguido do britânico George Russell, da Williams.