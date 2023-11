Diretor da Ferrari irritadíssimo: «Isto é inaceitável para a Fórmula 1 atual!»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Frederic Vasseur era a voz da insatisfação na sequência do sucedido na primeira sessão de treinos livres para o Grande Prémio de Las Vegas. O diretor da Ferrari, que viu o carro de Carlos Sainz ficar gravemente danificado por uma tampa de esgoto que se soltou, considera que este tipo de situações são inaceitáveis na Fórmula 1 atual e assumiu que muito provavelmente o espanhol não irá para a pista esta sexta-feira."Danificámos a monocoque, o motor, a bateria. Acho que é simplesmente inaceitável. Isto vai custar-nos uma fortuna. Demos cabo da sessão do Carlos. Não vamos certamente fazer a FP2. Acho que isto é inaceitável para a Fórmula 1 atual", atirou o francês, claramente agastado com toda a situação.Refira-se que a Ferrari já submeteu um pedido aos stewards para que seja autorizada a troca dos componentes danificados sem que isso leve a uma penalização.