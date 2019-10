«Dores de barriga? Se estiver muito mal, Gasly vai ter de usar fraldas»

A passagem da Fórmula 1 pelo México não está a ser propriamente um 'passeio' muito agradável para alguns elementos do 'paddock', especialmente para aqueles que decidiram experimentar algumas das iguarias típicas do país. No total, segundo dados da imprensa mexicana, já mais de 150 elementos da estrutura do campeonato de F1 se queixaram de problemas estomacais, incluíndo mesmo o francês Pierre Gasly, piloto da Toro Rosso, isto para lá de elementos das mais variadas equipas.





O gaulês apresentou muitas queixas durante a manhã e até se falou na possibilidade de falhar a qualificação, algo que parece nunca ter passado pela cabeça de Helmut Marko. Pelo menos a julgar pelas palavras do chefe da equipa Toro Rosso, que à imprensa internacional deixou claro que "se estiver muito mal", o piloto francês "terá de usar uma fralda". Não sabemos se terá dito a sério ou a brincar, mas o certo é que Gasly foi mesmo à pista e registou a décima melhor volta na qualificação.Ainda não se sabe ao certo o que terá provocado o vírus estomacal, mas a imprensa mexicana assume que praticamente todos os casos se devem a desidratação e nada terão a ver com os famosos tacos que estão a ser servidos na zona restrita do circuito...