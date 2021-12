É o tudo ou nada: Mercedes pondera colocar motores novos nos carros de Bottas e Hamilton

A Mercedes pode tirar um trunfo da manga no GP Abu Dhabi deste fim-de-semana, onde Lewis Hamilton e Max Verstappen podem conquistar o título Mundial. A escuderia alemã está a ponderar colocar novos motores nos monolugares de Hamilton e Valtteri Bottas, mesmo sabendo que os pilotos serão penalizados em cinco lugares na grelha. É que com novas unidades motrizes, os Mercedes ganham uns 25 cv de potência extra, o que lhe pode dar melhores tempos de classificação e mais ritmo na corrida.No Brasil Lewis Hamilton alinhou com um motor novo e ganhou a corrida, depois de ter sido penalizado em 25 posições - 5 pela troca do motor e 20 por abertura irregular do DRS, 0,2 milímetros acima do regulamentado.A aposta pode ser acertada, mas ao mesmo tempo arriscada. Dos cinco lugares os pilotos não se livram, mas uma situação inesperada - um toque ou uma nova penalização - pode atirar Hamilton para o fundo da corrida...Hamilton e Max Verstappen (Red Bull) chegam à última corrida da época com os mesmos pontos na classificação do Mundial de pilotos. E domingo a luta entre os dois promete!