Ecclestone aplaude decisão da FIA sobre Mazepin: «Que raio tem ele a ver com a guerra?»

Bernie Ecclestone, antigo patrão da Fórmula 1, comentou esta quarta-feira a mais recente posição oficial da Federação Internacional do Automóvel (FIA) sobre a possibilidade de os pilotos de nacionalidade russa e bielorrussa competirem nas principais provas organizadas pelo organismo.Em declarações citadas pela imprensa britânica, o empresário de 91 anos aplaudiu a tomada de posição por parte da FIA, que deu carta verde para que Nikita Mazepin, o único piloto russo na Fórmula 1, competisse esta temporada no Campeonato do Mundo da categoria, embora sob bandeira neutra."Penso que a FIA tomou uma decisão absolutamente correta. Existem muitas coisas que estão a ser ditas em todo o Mundo em torno do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Mas creio que ainda ninguém realmente pensou sobre o assunto. Se existe um piloto russo na Fórmula 1, que raio tem ele a ver com o facto de a Rússia ter iniciado uma guerra? Não existe qualquer relação. Os atletas russos não têm nada a ver com o conflito. Eles não fazem nem nunca fizeram parte de tudo isso. A única coisa que lhes aconteceu foi serem russos", vincou.