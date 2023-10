Ecclestone condenado a 17 meses de prisão e ao pagamento de 756 milhões de euros ao fisco

O antigo dirigente da Fórmula 1 Bernie Ecclestone declarou-se esta quinta-feira, em tribunal, culpado por fraude após ter ocultado 460 milhões de euros ao fisco britânico e, por isso, foi condenado a uma pena de prisão suspensa (se não tiver repetido o crime) de 17 meses e ao pagamento de 756 milhões de euros, avança a 'Marca'.Segundo a mesma fonte, o multimilionário de 92 anos ocultou a existência de um fundo com aquele valor, além de ter mentido sobre o assunto em 2015, quando foi questionado acerca do mesmo. Posteriormente, referiu que a conta em questão havia sido criada para as suas três filhas.O fisco, diz o jornal espanhol, considerou que as declarações de Ecclestone há sete anos foram "erróneas" e que acabaram por "induzir ao erro"."O senhor Ecclestone não sabia exatamente como estava estruturada a titularidade dessas contas. Não sabia se teria de pagar impostos, juros ou multas em relação às transferências entre contas. Ele aceita que agora tenha de pagar impostos por isso", justificou o fiscal responsável pelo caso.