Ecclestone diz que Hamilton não devia ter sete títulos e aponta a batota em 2008

Foi polémico enquanto homem forte da Fórmula 1 e agora que se retirou não parece mudar nem um pouco a sua personalidade. Esta quinta-feira, em entrevista ao portal 'F1 Insider', Bernie Ecclestone voltou a dar declarações que estão a dar que falar, ao considerar que, na sua opinião, Michael Schumacher é o único piloto com sete títulos de campeão mundial. Bernie 'retira' uma conquista a Lewis Hamilton, a de 2008, por considerar que esta foi conseguida através de batota, no apelidado 'Crashgate', no Grande Prémio de Singapura."Eu e o Max [Mosley, à data presidente da FIA] fomos informados durante a época de 2008 o que iria acontecer na corrida de Singapura. O Piquet Jr tinha dito ao pai [Nelson Piquet], que lhe tinham pedido na equipa para, em determinado momento, chocar de forma deliberada com a parede, de forma a provocar um safety car para a ajudar o seu colega de equipa Alonso. Na altura não fizemos nada, pois queríamos proteger o desporto e poupá-lo a um enorme escândalo", começa por lembrar Ecclestone, aludindo a uma corrida na qual Alonso efetivamente venceu."Tínhamos suficiente informação na altura para investigar. De acordo com os estatuto, teríamos de cancelar a corrida de Singapura tendo em conta essas condições. Isso implicaria que não contasse para o mundial de pilotos. E aí o Felipe Massa teria sido campeão e não o Lewis Hamilton. Atualmente lamento pelo Massa, pois venceu a corrida de casa, em São Paulo. Fez tudo bem. Foi roubado de um título que merecia, enquanto o Hamilton teve toda a sorte do Mundo e ganhou o primero Mundial. Se fosse agora teria lidado com as coisas de forma diferente. Por isso é que, para mim, Michael Schumacher continuar a ser o recordista de títulos a solo. Mesmo que as estatísticas digam o contrário".Nesse Mundial de 2008, refira-se, Hamilton acabou com 98 pontos, mais 1 do que Felipe Massa, numa corrida que acabou decidida na última volta por conta de uma inesperada ultrapassagem do britânico a Timo Glock, devido a avaria numa das derradeiras curvas. Caso a corrida de Singapura tivesse sido apagada, e mesmo com essa ultrapassagem nos últimos metros em Interlagos, Massa finalizaria com os mesmos 97 pontos e Hamilton terminaria com 92.