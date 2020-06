Ecclestone diz que "negros são mais racistas que brancos" e Hamilton reage: «Que m... é esta?»

Lewis Hamilton tem assumido posições públicas muito firmes contra o racismo, sobretudo depois da morte do afro-americano George Floyd, por isso foi com incredulidade que o piloto britânico, atual campeão do mundo e detentor de seis títulos, reagiu às declarações de Bernie Ecclestone.





O antigo patrão da Fórmula 1 disse à CNN que "os negros são mais racistas que os brancos", uma frase que deixou o piloto da Mercedes boquiaberto. "Nem sem por onde começar. Que m... é esta?", questiona Hamilton numa publicação que fez no Instagram.Hamilton lembrou a Eccleston o dia em que fãs de um piloto rival surgiram na bancada com as caras pintadas de preto, envergando t-shirts onde se lia 'Família Hamilton'."É tão triste e dececionante ler comentários assim. O Bernie está fora do desporto e é de outra geração, mas são comentários errados, ignorantes e sem educação que nos mostram o quanto ainda precisamos de evoluir enquanto sociedade para que a igualdade possa acontecer. Agora faz todo o sentido que nada tenha sido feito para tornar o desporto mais diverso ou para lidar com o abuso racial que sofri ao longo da minha carreira", prosseguiu o piloto."Se alguém que comandou o nosso desporto durante décadas tem tamanha falta de empatia pelos problemas fundamentais que nós, pessoas negras, temos de lidar todos os dias, como podemos esperar que todos os que trabalham para ele compreendam? Começa no topo. Mas agora chegou o momento da mudança. Continuarei a usar a minha voz para representar aqueles que não possuem voz e para falar por aqueles que não são representados, criando oportunidades no nosso desporto", concluiu.