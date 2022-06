Ecclestone e as dificuldades de Hamilton após o GP do Azerbaijão: «É tudo uma treta»

O 6.º lugar de Lewis Hamilton no Mundial de Fórmula 1 à entrada para o GP da Grã-Bretanha não tem passado despercebido às maiores figuras da história da modalidade, e que o diga... Bernie Ecclestone. O britânico considerou, em entrevista ao 'Daily Mail', que o piloto da Mercedes está a fazer um "mau trabalho" e que parece "despreocupado".





"Acho que o Toto [Wolff, diretor executivo da Mercedes] está a ficar um pouco farto do Lewis. Acho que ele nem está a tentar, está? Vamos colocar as coisas de outra forma: o Lewis parece despreocupado quando perde e ele não é assim. Tem uma natureza competitiva, mas está a aceitar as derrotas de maneira demasiado leve para o meu gosto".Questionado acerca da parte final do GP do Azerbaijão, em que Hamilton saiu em visíveis dificuldades do carro devido ao 'porpoising', Ecclestone, antigo CEO da Fórmula 1, deu a sua opinião. "É tudo uma treta. O George [Russell] é mais alto, se isso acontecesse a alguém era a ele".O britânico deixou ainda muitos elogios a Russell, que considerou estar a fazer um "excelente trabalho". "Não achei que ele fosse tão bom, mas tem estado muito bem. É uma surpresa. Ou será que é o facto do Lewis estar a fazer um mau trabalho? Um pouco de ambos. Não acho que ele [Hamilton] esteja a ajudar o George. Acho que ele não está a fazer nada e que não se preocupa muito. Não está preparado para fazer o esforço que fazia antes para ganhar", concluiu.