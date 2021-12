«Ele não tem palavras...»: Toto Wolff justifica silêncio de Hamilton após Abu Dhabi

O final do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 foi doloroso para Lewis Hamilton, pelo menos foi essa a justificação que Toto Wolff deu este domingo, em entrevista ao 'Motorsport-total.com', quando questionado sobre o silêncio a que se submeteu o heptacampeão mundial da modalidade logo após o término do Grande Prémio de Abu Dhabi.





"Todos nós fomos 'sacudidos' por emoções fortes [após o desfecho do GP de Abu Dhabi], sobretudo o Lewis Hamilton. Ele era o vencedor do Campeonato do Mundo até à última volta, e de repente tiraram-lhe tudo isso de um segundo para outro. É claro que perdes a fé porque não consegues compreender o que acaba de acontecer", assumiu o austríaco, acrescentando: "O silêncio está aí, à vista de todos, pois claro, porque ele não tem palavras."Os dias que se seguiram após concluído o Mundial foram, sobretudo, dedicados às queixas da Mercedes perante a Federação Internacional do Automóvel (FIA) relacionadas com os eventos que acabaram por corooar Max Verstappen, piloto da RedBull, o novo campeão mundial da categoria. Depois de várias 'ameaças', a escuderia alemã acabou por não recorrer da decisão da FIA e avançar para o Tribunal de Grande Instância de Paris. Aqui, Lewis também teve um peso na decisão da equipa.

"O Lewis estava comigo na oficina e com todos os envolvidos, e também estivemos sempre em contacto durante esses dias", revelou Toto Wolff, comentando ainda o título de cavaleiro com que o príncipe Carlos decidiu atribuir ao piloto britânico, como forma de reconhecimento pela sua carreira desportiva.

"Nessa tarde, voltámos às videochamadas para definir o que fazer. O que eu disse antes é que deveria aproveitar essas poucas horas e receber a homenagem a todo o trabalho da sua vida e das suas corridas, que deveria levar esses momentos positivos com ele. Creio que foi isso que ele fez. Também se pôde ver o quão honrado ficou", terminou.



Foi também, após o final do Campeonato do Mundo, que Lewis Hamilton aproveitou para deixar de seguir pessoas no Instagram, uma das redes sociais onde normalmente é mais ativo.