Empréstimo pode tramar Nick De Vries: holandês pode ficar sem metade dos rendimentos vindos da F1

A história de Nick De Vries e a forma como garantiu a sua entrada na Fórmula 1 é digna de um filme de Hollywood. Afinal de contas, o holandês viu uma oportunidade cair-lhe do céu - por conta da doença de Alex Albon em Monza -, aproveitou-a e daí em diante foi sempre a subir até garantir um tão desejado acordo para em 2023 pilotar oficialmente um AlphaTauri . Tudo parecia perfeito, até que esta semana surgiu um problema que se pode revelar mesmo um caso bem bicudo...Tudo porque um empresário do sector imobiliário holandês o colocou em tribunal, alegando que o piloto não cumpriu o que foi acordado entre as duas partes em 2018. Na altura, segundo detalha a imprensa holandesa, Jeroen Schothorst aceitou apoiar a entrada de De Vries no Mundial de Fórmula 2 - para a equipa Prema -, emprestando-lhe 250 mil euros, que seriam pagos com uma taxa de juro anual de 3%. Além desse empréstimo, no acordo assinado entre as partes estaria patente que Schothorst teria direito a metade dos ganhos do piloto quando este chegasse à Fórmula 1. Se tal sucedesse até 2022.E é aqui precisamente que reside a discórdia: De Vries chegou efetivamente à Fórmula 1 em 2022, mas apenas como piloto de substituição e não como piloto efetivo. Por isso, é do seu entendimento que essa corrida não conta para o acordo, já que apenas conseguiu um lugar no paddock em definitivo para este ano. Já Schothors tem um entendimento contrário e tenciona fazer a sua posição em tribunal.De Vries tentou chegar a um acordo paralelo, oferecendo-se a devolver na íntegra os 250 mil euros - já terá pago 190m€ -, mas o empresário recusou e insiste que tem direito aos tais 50% dos ganhos do piloto na Fórmula 1. Uma verba que seria considerável, até porque com o contrato assinado com a AlphaTauri é provável que o vencimento do piloto de 27 anos supere facilmente o milhão de euros anuais.A situação chegará a tribunal e já há data marcada para a audiência: 3 de fevereiro, no Tribunal de Amesterdão. Curiosamente no mesmo dia em que, em Nova Iorque, a AlphaTauri irá apresentar o carro para 2023.