Enigmática mensagem de Hamilton deixa fãs em alerta: «Tenho vontade de desistir de tudo»

Mensagem de Hamilton

Lewis Hamilton deixou nas stories do Instagram uma mensagem que deixou os seus seguidores seriamente preocupados. O britânico, que está prestes a celebrar o seu 6.º título de campeão do Mundo de Fórmula 1, diz que tem "vondade de desistir de tudo"."Sinceramente, tenho vontade de desistir de tudo. Fechar completamente. Porquê preocupar-me quando o Mundo é uma confusão e as pessoas parece que não se importam? Vou afastar-me para reorganizar as ideias. Obrigado aos que se preocupam minimamente com o Mundo" escreveu o piloto, numa mensagem que entretanto desapareceu.Hamilton tem contrato com a Mercedes até 2020.