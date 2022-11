Enviado pedido para Ministério Público do Brasil investigar Nelson Piquet por sugerir morte de Lula da Silva

O líder da Comissão de Direitos Humanos do Senado brasileiro pediu hoje ao Ministério Público que abra uma investigação contra o tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet por sugerir a morte do Presidente eleito, Lula da Silva.A petição foi apresentada ao Ministério Público em Brasília por Humberto Costa, um senador do Partido dos Trabalhadores (PT), de Lula da Silva.

"Estou entrando com uma representação junto ao MPDFT [Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios] contra o ex-piloto golpista, Nelson Piquet. Em vídeo que circula nas redes sociais, Piquet ameaça a vida do ex-presidente Lula. Não podemos normalizar o ódio e a barbárie. O bolsonarismo precisa de ser expurgado do Brasil", escreveu o senador nas redes sociais.

Humberto Costa baseou o seu pedido num vídeo que circula nas redes sociais em que o tricampeão mundial de Fórmula 1 (1981, 1983 e 1987) cita o seu desejo de ver "Lula no cemitério".

O vídeo foi aparentemente gravado numa das manifestações de quarta-feira, em que apoiantes do chefe de Estado brasileiro, Jair Bolsonaro, derrotado por Lula da Silva nas eleições presidenciais de domingo, apelam a uma "intervenção militar" para evitar que o Presidente eleito assuma a presidência a 01 de janeiro.

Piquet é um admirador declarado de Bolsonaro e está entre os empresários que ajudaram a financiar a sua campanha de reeleição.

Lula ganhou a eleição de domingo com 50,9% dos votos para os 49,1% de Bolsonaro, o que significa que tomará posse em janeiro para o seu terceiro mandato como Presidente do Brasil.

Bolsonaro levou quase dois dias a admitir a derrota e na quinta-feira o seu governo iniciou o processo de transição, mas alguns dos seus apoiantes ainda estão descontentes com o resultado das eleições, que consideram ser produto de fraude, e organizaram manifestações e até bloqueios de estradas para protestar contra a vitória de Lula.

Desde julho, Piquet enfrenta outro processo judicial por declarações racistas e homofóbicas contra o condutor britânico Lewis Hamilton, a quem se referiu em várias ocasiões numa entrevista como "aquele negrinho".