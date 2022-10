Enzo Fittipaldi posa com carro que deu a Ayrton Senna a primeira vitória em Portugal

Enzo Fittipaldi, neto de Emerson Fittipaldi, o primeiro brasileiro a sagrar-se campeão mundial de Fórmula 1, publicou este sábado nas redes sociais uma fotografia ao lado do carro que deu a primeira vitória a Ayrton Senna em Portugal. Trata-se do Lotus 97T, modelo que levou o ex-tricampeão mundial da categoria a vencer o Grande Prémio de Portugal em 1985, disputado no Circuito do Estoril.

O brasileiro terminou o campeonato desse ano no quarto lugar, atrás de Keke Rosberg (Williams Honda), Michele Alboreto (Ferrari) e Alain Prost (McLaren TAG).