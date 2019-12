Equipas de Fórmula 1 votaram manter os pneus usados este ano

As 10 equipas que participam no Mundial de Fórmula 1 aprovaram, por unanimidade, a manutenção dos pneus utilizados em 2019, apesar de já terem sido realizados testes a novas borrachas, anunciaram os promotores no site do campeonato.

A votação decorreu já depois de realizados testes a novos compostos em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos), após a conclusão do último Grande Prémio da temporada, em 1 de dezembro.

No entanto, após a análise aos resultados da Pirelli, única fornecedora do campeonato, as equipas optaram por manter as especificações atuais.

"Fez-se uma votação em que era exigido que pelo menos 70 por cento das escuderias aceitassem rejeitar os novos pneus e manter os atuais", lê-se na publicação da Federação Internacional do Automóvel no site oficial do Mundial de Fórmula 1, acrescentando: "A votação foi unânime."