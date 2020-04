Equipas do fundo do pelotão da Formula 1 receberam pagamentos antecipados

Algumas das equipas do fundo do pelotão do Mundial de Fórmula 1 receberam já adiantamentos por parte dos promotores do campeonato para poderem fazer face à crise provocada pelo novo coronavírus.

O grupo Liberty Media, detentor dos direitos comerciais da Fórmula 1, adiantou o pagamento de alguns prémios "para manter o ecossistema e assegurar que as equipas mantêm a solvência", anunciou esta quinta-feira o presidente da empresa, Greg Maffei.

"Adiantámos algum dinheiro a algumas equipas. Há casos em que talvez tenhamos de tomar mais algumas medidas para ajudar. Queremos garantir que as equipas mantêm a solvência, pois precisamos delas em 2020, 2021, 2022", frisou o patrão da Liberty Media, sem especificar quais as equipas ajudadas.

O mesmo responsável lembrou que há equipas que dependem quase por inteiro dos lucros gerados pela competição. No entanto, corridas sem público são más para o negócio.

"Andamos a ver as opções. Corridas sem espetadores geram menos lucros", apontou.

O Mundial de Fórmula 1 deveria ter começado na Austrália, no passado dia 15 de março, mas viu já nove corridas adiadas ou canceladas devido à pandemia do novo coronavírus.