Escândalo à vista na Fórmula 1: Red Bull poderá ter superado o limite orçamental em 2021

Precisamente no Grande Prémio no qual Max Verstappen joga o seu primeiro 'championship point', o paddock da Fórmula 1 foi abalado esta manhã por uma notícia vinda de Itália, que dava conta de que duas equipas teriam infringido o limite orçamental na temporada passada. Entre elas, segundo adiantou a 'Gazzetta dello Sport', está precisamente a Red Bull do holandês, que em 2021 foi campeão do Mundo, e ainda a Aston Martin.De acordo com o relato do diário italiano, o valor gasto pela equipa Red Bull terá sido pouco menos de 5% acima do limite imposto, mas a verdade é que a infração é considerada grave e poderá acarretar sanções económicas e desportivas. Mas aqui reside essencialmente a dúvida de todos. É que, devido ao facto deste limite ter sido apenas aplicado a partir da temporada passada, ainda são desconhecidas as eventuais sanções a aplicar. Em teoria, caso seja mesmo abaixo de 5%, a Red Bull incorre numa possível reprimenda pública, dedução de pontos do Mundial de construtores e/ou de pilotos, exclusão de eventos e ainda limitações de uso de túnel de vento ou ainda uma multa.Ora, a situação deu muito que falar e, naturalmente, uma das vozes que se fez notar foi a de Toto Wolff, o chefe da Mercedes, a equipa que na temporada passada perdeu na última corrida o título mundial de pilotos. "A infração não afeta apenas 2021, mas também 2022 e 2023. São milhões de dólares que podem fazer a diferença entre ganhar ou perder. Estamos muito preocupados. Confio na FIA e no trabalho dos reguladores. O que acontecerá? Se alguém supera o limite e lhe é aplicada uma multa, então vou começar a fazê-lo também", atirou o homem-forte da equipa.Do lado oposto da barricada, Chris Horner mostrou-se tranquilo com as contas da equipa. "Não sei de nada. As contas foram todas submetidas em março. É um longo processo que a FIA está a levar a cabo. Eles estão a seguir o processo e creio que na próxima semana será declarado o certificado. Acredito que as nossas contas estão abaixo do limite. Mas cabe à FIA, obviamente, seguir o protocolo.Por agora a FIA não confirma qualquer violação das regras, limitando-se a revelar aos portais especializados que os dados referentes aos gastos da temporada passada já foram analisados e será divulgados na próxima semana. Uma coisa é certa: o resultado da análise das contas não permite qualquer recurso, pelo que uma violação do orçamento irá de imediato implicar uma punição. Resta saber qual...