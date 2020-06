Espanha ofendida com Lewis Hamilton

As recentes declarações do campeão mundial, Lewis Hamilton, a criticar as touradas continuam a gerar polémica, ao ponto de o governo de Espanha reagir ontem às críticas do britânico. “Foram palavras ofensivas que atacam pessoas com um sentimento positivo em relação a uma prática que no país tem uma tradição cultural”, considerou José Manuel Rodríguez Uribes, ministro da Cultura e do Desporto da nação ibérica.

Hamilton lidera uma petição em que apelou nas redes sociais ao corte dos subsídios às escolas de touradas por parte do Ministério da Educação e Formação Profissional da Espanha: “É nojento. Não se deve permitir que a tortura se disfarce de cultura. As crianças em Espanha são ensinadas a torturar e a matar touros aos 14 anos”, disse Hamilton.

O governante não gostou: “Foram declarações que não ajudam à comunicação e à compreensão . A opinião é legítima, mas o respeito é essencial. ”