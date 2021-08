Esteban Ocon alcança primeira vitória da carreira no GP Hungria

Esteban Ocon, piloto da Alpine, alcançou este domingo a primeira vitória da carreira na Fórmula 1. O francês tirou o melhor partido da confusão que se instalou logo na primeira volta e que afetou alguns dos favoritos.





TOP TEN (LAP 70/70)



Ocon

Vettel

Hamilton

Sainz

Alonso

Gasly

Tsunoda

Latifi

Russell

Verstappen#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/WXy4OPZ8P1 — Formula 1 (@F1) August 1, 2021

Sebastian Vettel (Aston Martin) foi segundo e Lewis Hamilton (Mercedes), que chegou a ser o último, acabou em terceiro.Ocon não cabia em si de contente no final e não era para menos. Fez um grande trabalho na cabeça do pelotão, ajudado pelo outro Alpine, de Fernando Alonso, um pouco atrás (o espanhol acabou em 5.º), que susteve alguns ataques.Foi uma largada confusa a deste domingo no GP Hungria. Com Lewis Hamilton na frente, Valtteri Bottas bateu no carro de Lando Norris na primeira curva, que por sua vez chocou com os dois Red Bull, e instalou-se a confusão.A corrida foi pouco depois parada, não por que alguém tivesse ficado ferido, mas para se proceder à limpeza da pista. Sergio Perez, Lance Stroll, Charles Leclerc e Valtteri Bottas abandonaram. Mais tarde, Mazepin e Lando Norris também acabaram por deixar a prova.Max Verstappen - que perdeu a liderança do Mundial - ficou com o carro muito danificado, mas levou-o à box e os mecânicos fizeram o que puderam, no tempo em que a corrida esteve interrompida. O piloto da Red Bull regressou à pista, mas bem atrás...Os 13 dos pilotos em prova largaram das boxes no recomeço, depois de terem mudado os pneus (o asfalto entretanto secara); Hamilton foi o único a sair da pista. Pouco depois o britânico foi à troca de 'sapatos' e reentrou em último...Entretanto, Ocon assumiu o comando e não mais o largou. Hamilton foi fazendo uma corrida de trás para a frente e nas últimas voltas garantiu o último lugar do pódio.Já Verstappen, com o carro 'remendado', foi 10.º, somou um ponto e perdeu a liderança do Mundial para Hamilton.