Esteban Ocon confirmado como piloto oficial da Renault para 2020

A Renault confirmou esta quinta-feira o francês Esteban Ocon como piloto oficial para a próxima temporada do Mundial de Fórmula 1. Ocon, que vinha sendo piloto de testes da Mercedes-AMG Petronas nos últimos meses, vai fazer equipa com o australiano Daniel Ricciardo e assumir o lugar de Nico Hulkenberg.

O piloto gaulês, de 22 anos, já foi piloto de reserva da Renault em 2016 e pertenceu ao programa júnior da Lotus. Estreou-se na Fórmula 1 em 2016, pela Manor Racing, e em 2017 mudou-se para a Sahara Force India. Na sua primeira temporada completa somou 87 pontos, o que lhe valeu o oitavo posto na classificação de pilotos. Na época seguinte somou 48.

"Antes de tudo, estou muito orgulhoso por ser piloto da Renault. Cresci em Enstone, comecei com a Lotus em 2010 e depois com a Renault. Estou muito ligado a esta equipa e a todos os que trabalham aqui. Foram eles que me abriram as portas do nível mais alto do desporto automóvel. É uma grande responsabilidade e eu levo-a muito a sério. A confiança que eles têm em mim para ajudar no desenvolvimento da equipa é uma pressão muito positiva e estou ansioso por dar o melhor de mim", disse o piloto.