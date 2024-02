Esteban Ocon: «Sempre tive fortes ligações com a Mercedes»

Esteban Ocon é um dos fortes candidatos a ocupar a vaga da Mercedes, deixada por Lewis Hamilton, que vai transferir-se para a Ferrari em 2025. O piloto francês faz parte do programa de desenvolvimento de pilotos juniores da academia da Mercedes desde 2015, quando se sagrou campeão do GP3 Series.

Apesar de admitir que existem fortes ligações com a equipa alemã, o piloto francês referiu que está totalmente empenhado em realizar uma temporada consistente e com bons resultados pela Alpine em 2024. "Obviamente que ainda tenho fortes ligações com a Mercedes, ainda sou um piloto júnior da Mercedes, sempre foi assim, mesmo que já não seja um piloto jovem. Tenho um contrato com eles numa determinada altura. É assim que as coisas são, veremos", disse Ocon durante o lançamento do A524, carro da Alpine para a próxima temporada.

"Neste momento estou totalmente dedicado à Alpine. Esse é o meu foco. Preciso de me concentrar em fazer um bom trabalho na pista, que é o mais importante", reiterou o piloto de 27 anos.

Ocon tem contrato válido até ao final de 2024, e abordou a importância de ter um bom desempenho para continuar a ter oportunidade de competir ao mais alto nível na Fórmula 1. "Preciso de fazer um bom trabalho na pista. Todos os anos são cruciais na Fórmula 1, porque não importa se tens um contrato ou não. Se não tiveres um bom desempenho, podes ficar de fora. É assim que as coisas são. Mas se fizeres um bom trabalho, haverá sempre conversas, rumores e coisas boas. Se falarem de ti, significa que o que fazes na pista é bom", afirmou o piloto

O piloto francês mostrou-se bastante surpreendido com a transferência de Hamilton para a Ferrari. "Acho que a notícia de Lewis surpreendeu toda a gente. Ninguém estava à esperava de algo assim durante o inverno porque normalmente é um período bastante calmo, mas não parece ser um período calmo neste inverno."

A Mercedes sempre assessorou e investiu na carreira do piloto francês na Fórmula 1. Ocon estreou-se em 2016 pela Manor, que detinha uma unidade motriz de potência da marca alemã, transferindo-se em 2017 para a Force India/ Racing Point, com influência direta da Mercedes que forneceu os motores à equipa em troca de uma vaga para o piloto vencedor do Grande Prémio da Hungria em 2021.