Estoril Classics 2022 reúne relíquias históricas da Fórmula 1

O Autódromo do Estoril será palco, entre 7 e 9 de outubro, da 6.ª edição do Estoril Classics 2022, um evento que juntará no mesmo espaço 18 carros intemporais que fizeram parte da história da Fórmula 1. Lotus JPS, Williams FW08 e Ligier JS11 são alguns dos modelos em destaque na corrida de Classic GP e que remontam a épocas onde brilharam pilotos como James Hunt, Didier Pironi, Keke Rosberg ou Ayrton Senna.Ao todo estarão no Estoril cerca de 300 carros, 250 dos quais estrangeiros, para integrar um programa composto por 15 corridas e 11 grelhas das quais fazem parte os campeonatos internacionais organizados pela Peter Auto, o maior e mais prestigiante 'tour' de eventos de carros clássicos do mundo.Além dos clássicos de F1 até 1986, estarão no Estoril Classics carros de turismo heróis das 24 horas de Spa Francorchamps, GTs e protótipos de sonho, como o Porsche 935, BMW M1, Lola T70, Ferrari 512 BBLM, passando pelos exuberantes Sport-Protótipos que marcaram a história das 24 Horas de Le Mans.Quem adquirir o bilhete de acesso ao paddock terá a possibilidade de ver de perto estas máquinas assim como de contactar diretamente com os seus pilotos e membros da equipa de manutenção."Desde 2017 que o Circuito do Estoril integra as competições de clássicos mais importantes do mundo, tendo-se tornado numa paragem obrigatória no roteiro dos amantes de automóveis clássicos e reforçando a ligação histórica de Cascais com o desporto motorizado. Nesta edição contamos com mais carros na competição de Fórmula 1, o que acreditamos irá atrair ainda mais visitantes curiosos por conhecer estas máquinas que marcaram a história", afirma Duarte Nobre Guedes, mentor do evento.