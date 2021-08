Ex-empresário acusa mulher de Schumacher: «Não passo de um pneu usado que já não serve?»

Willi Weber, antigo empresário de Michael Schumacher, voltou a

criticar a mulher do ex-piloto de Fórmula 1, que o impede de visitar o amigo. Weber, que representou Schumi entre 1988 e 2009, queixa-se que Corinna não responde aos seus telefonemas ou cartas.





"Até hoje, nem telefonemas, nem cartas. Sei que ela apagou-me da sua vida", lamentou o alemão, em declarações à RTL. "Por que é que para a mulher dele eu não passo de um pneu usado que depois de todos estes anos já não serve? Por que não posso visitar o Michael? Por que estou a ser castigado?"Desde que o antigo campeão mundial de Formula 1 sofreu o acidente, a 29 de dezembro de 2013, na estância de esqui de Méribel, a mulher do alemão faz de tudo para que a condição física de Schumi se mantenha em segredo e limitou as visitas na mansão do casal, na Suíça, aos amigos mais chegados. Jean Todt, presidente da Federação Internacional de Automobilismo, visita-o duas vezes por mês e é uma das poucas exceções.Weber, de 79 anos, que já se tinha queixado da indiferença de Corinna aos seus pedidos de visita em 2019, diz que está a ser castigado pela mulher do antigo piloto. "Eu cometi um erro, na altura do acidente não entrei logo num avião para o ir ver ao hospital. Vi que havia lá muita gente e pensei visitá-lo mais tarde. Mas estava errado, devia ter ido logo. Eu estava arrasado, sofri como um cão."