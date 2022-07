Ex-empresário de Michael Schumacher 'ataca' família do alemão: «Só temos ouvido mentiras»

Willy Weber, antigo empresário de Michael Schumacher, deixou à 'Gazzetta dello Sport' muitas críticas à família do alemão, que considera ter mentido acerca do seu estado de saúde."[O acidente] Foi uma grande dor para mim. Tentei contactar a Corinna [mulher de Schumacher] centenas de vezes e ela não me respondeu. Liguei a perguntar se devia ir vê-lo ao hospital e pediram-me para esperar porque era muito cedo. Liguei no dia seguinte, ninguém me respondeu. Não esperava esse comportamento e estou chateado com isso", começou por dizer.E prosseguiu: "Deixaram-me fora. Diziam-me que era muito cedo... agora é demasiado tarde. Passaram-se nove anos. Talvez devessem dizer as coisas como são. Ao início entendi a situação, sempre fiz o que pude para proteger a vida privada do Michael. Mas desde então, só temos ouvido mentiras deles [da família]. Anos depois do acidente, disse a mim mesmo que iria cuidar da sua família, já que não podia mudar o rumo das coisas. Era como um filho para mim e ainda hoje me custa falar disso".Schumacher, recorde-se, sofreu graves lesões cerebrais num acidente a 29 de dezembro de 2013, quando se encontrava na estação de esqui de Méribel, França.